



Главу Apple вызвали в суд из-за "сговора правительства с крупными IT-компаниями"

Генеральный директор Apple Тим Кук и несколько других руководителей крупных корпораций получили повестки в суд от главы юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Все они должны дать показания по делу о сговоре федерального правительства США с крупнейшими технологическими компаниями, в число которых, помимо Apple, входят Amazon, Meta и Microsoft и Alphabet – материнская компания Google.



Отмечается, что Конгресс "активно изучает, работала ли администрация Байдена с крупными технологическими компаниями над цензурой" с целью "подавления свободы слова", в частности в вопросе COVID-19. Представители республиканской партии, не поддерживающей Байдена, утверждают, что президент влиял на развитие цензуры и подавление свободы слова, а крупные технологические компании “ограничивают консервативные взгляды на своих площадках с помощью инструментов модерации контента”.



Повестки также требуют, чтобы руководители компаний "передали все запрашиваемые документы и сообщения до 23 марта 2023 года".



“Юридический комитет Палаты представителей неоднократно пытался взаимодействовать с этими пятью компаниями, начиная с декабря прошлого года. К сожалению, компании не выполнили наши запросы должным образом”, – говорится в пресс-релизе Палаты представителей.



Каким образом к этому причастна Apple, не имеющая ни собственной соцсети, ни поисковой системы, непонятно, но это, скорее всего, связано с магазином App Store в той или иной форме. Интересно, что генерального директора Twitter Илона Маска нет среди фигурирующих в этой повестке.

