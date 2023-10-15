



Главой БАГАЦа станет Узи Фогельман

На фоне войны и неработающего комитета по назначению судей, со вторника, 17 октября,судья Узи Фогельман станет председателем БАГАЦа.



Фогельман вступит в должность после того, как ранее заявил, что отказывается от президентства в связи с тем, что примерно через год ему исполнится 70 лет и он уйдет на пенсию.



Председатель БАГАЦа Эстер Хают, которая завершит свой пост на этой неделе, написала: "Я считаю Фогельмана классическим государственным служащим. Вся его профессиональная жизнь посвящена государственной службе".



"У него многолетний опыт работы, в основном в области административного и публичного права, он уравновешенный, толковый, интеллигентный, скромный человек, и он, конечно, имеет твердую моральную основу".

