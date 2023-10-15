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Главой БАГАЦа станет Узи Фогельман
15.10.2023 14:39 Аркадий Бочаровский

Главой БАГАЦа станет Узи Фогельман

На фоне войны и неработающего комитета по назначению судей, со вторника,  17 октября,судья Узи Фогельман станет председателем БАГАЦа.

Фогельман вступит в должность после того, как ранее заявил, что отказывается от президентства в связи с тем, что примерно через год ему исполнится 70 лет и он уйдет на пенсию.

Председатель БАГАЦа Эстер Хают, которая завершит свой пост на этой неделе, написала: "Я считаю Фогельмана классическим государственным служащим. Вся его профессиональная жизнь посвящена государственной службе".

"У него многолетний опыт работы, в основном в области административного и публичного права, он уравновешенный, толковый, интеллигентный, скромный человек, и он, конечно, имеет твердую моральную основу".
 

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