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Главный враг евреев Франции хочет попросить прощения на сессии Кнессета
01.05.2023 11:13 Аркадий Бочаровский

Главный враг евреев Франции хочет попросить прощения на сессии Кнессета

Французский комик Дьедонне Мбала написал официальное письмо спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой разрешить ему выступить на пленуме Кнессета и попросить прощения у Израиля и еврейского народа.

Французский комик Дьедонне , который в последнее десятилетие представлял себя самым большим врагом евреев во Франции, обратился с официальным письмом к спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой разрешить ему выступить на пленуме Кнессета и попросить прощения у Израиля и еврейского народа. 

Дьедонне  начал свою карьеру в компании еврейского комика Эли Симона, но после того, как они расстались, его шоу становились все более антисемитскими, и он присоединился к лагерю отрицателей Холокоста и принимал в своих программах ведущих отрицателей Холокоста. 

Его ненависть к евреям привела к ненависти к Израилю, и благодаря своей огромной популярности он возглавил "антисионистский" список на парламентских выборах во Франции, но не был избран. Теперь, в рамках пути покаяния, он хочет посетить Освенцим в конце следующего месяца.

Недавно Дьедонне начал пытаться сблизиться с еврейской общиной, но не встретил понимания.
 

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