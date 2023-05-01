



Главный враг евреев Франции хочет попросить прощения на сессии Кнессета

Французский комик Дьедонне Мбала написал официальное письмо спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой разрешить ему выступить на пленуме Кнессета и попросить прощения у Израиля и еврейского народа.



Французский комик Дьедонне , который в последнее десятилетие представлял себя самым большим врагом евреев во Франции, обратился с официальным письмом к спикеру Кнессета Амиру Охане с просьбой разрешить ему выступить на пленуме Кнессета и попросить прощения у Израиля и еврейского народа.



Дьедонне начал свою карьеру в компании еврейского комика Эли Симона, но после того, как они расстались, его шоу становились все более антисемитскими, и он присоединился к лагерю отрицателей Холокоста и принимал в своих программах ведущих отрицателей Холокоста.



Его ненависть к евреям привела к ненависти к Израилю, и благодаря своей огромной популярности он возглавил "антисионистский" список на парламентских выборах во Франции, но не был избран. Теперь, в рамках пути покаяния, он хочет посетить Освенцим в конце следующего месяца.



Недавно Дьедонне начал пытаться сблизиться с еврейской общиной, но не встретил понимания.

