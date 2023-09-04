



Главный военный прокурор: Ущерб независимости судебной власти вредит ЦАХАЛу

Усилия, которые наносят ущерб независимости судебной системы, также повлияют на ЦАХАЛ и национальную безопасность, заявила 4 сентября главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми на 12-й ежегодной конференции Ассоциации адвокатов Израиля.



Томер-Йерушалми заявила, что международная легитимность ЦАХАЛа основана на независимой судебной системе, без которой солдаты и офицеры ЦАХАЛа могут оказаться под угрозой на международных юридических форумах.



"Есть те, кто говорит, что БАГАЦ мешает ЦАХАЛу, но это совсем не так", – сказала Томер-Йерушалми.

