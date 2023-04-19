



Главный следователь: Сара Нетаниягу получила 20 бутылок шампанского



В окружном суде города Иерусалим продолжается процесс о “коррупции” Биньямина Нетаниягу. Показания дает глава следственной группы по “делу 1000” Моми Мешулам.



Адвокат Нетаниягу, Амит Хадад спросил следователя Мешулама, считает ли он, что вопрос "для чего осуществлялись поставки" шампанского и сигар является актуальным, и поинтересовался, проверяли ли его следователи. "Вы не проверяли на практическом уровне, были ли поставки случайными по отношению к событиям или просто так", - спросил он.



Мешулам ответил: "Мы проверили с помощью дополнительных свидетельств - от Йонатана Хассона (водитель Мильчена и Пакера), Коссекса (управляющий хозяйством бизнесменов), Мильчена и Кляйн, а также Сары Нетаниягу. Я хочу привести пример практической проверки. Мы предъявили Саре Нетаниягу двадцать бутылок шампанского, которые она получила за одну неделю - и она подтвердила, что за неделю, в которую не было никакого праздника, она получила эти бутылки. Просто чтобы показать вам пример того, что мы говорим не только о датах и праздниках". В ответ Хадад заявил, что Мильчен подарил Саре Нетаниягу двадцать бутылок, чтобы "утешить" ее в связи с расследованием дела о резиденции премьер-министра.