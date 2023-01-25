



Главный следователь по делу 4000 признал незаконность своих действий

Сегодня утром на процессе по делу премьер-министра Биньямина Нетаниягу произошла драма: на вопрос судьи Бар-Ама следователь по делу Йоав Телем признал, что они не представили все доказательства Шаулю Эловичу, даже после нескольких дней нечеловеческого давления с целью заставить его стать государственным свидетелем.



Из перекрестного допроса, посвященного одному из самых серьезных инцидентов, произошедших во время расследования дела, стала ясна картина того, как следователи пытались заставить Шауля Эловича сменить адвоката, используя его сына Ора.



Адвокат Шауля Аловича Жак Хен спросил Телема: "Помните ли вы, что следователь комиссии по ценным бумагам пыталась заставить Ора посоветовать своему отцу проконсультироваться с другим адвокатом или сменить адвоката, то есть найти другого адвоката вместо меня?".



Телем: "Вы должны проверить, говорила ли она это. Такое заявление, насколько я могу судить, неправомерно. Если у следствия есть опасения, что адвокат находится в конфликте интересов, мы должны сказать об этом. С моей точки зрения, требование сменить адвоката - недопустимо".



Позже в ходе расследования Телем прямо признался в "ошибке" - но только после того, как Хен предложил посмотреть запись допроса, в которой видно, что полицейский на нем присутствовал, и ничем не воспрепятствовал “трюку” следователя. Телем немедленно закричал: “А, это! Я теперь вспомнил!”



Хен сказал: "Я говорю вам, что согласно любой методике, любой традиции каждый юрист, от новичка до самого высокопоставленного судьи и адвоката, знал, что это было незаконное и запрещенное вмешательство, попытка изменить юридического представителя подозреваемого"



Телем признался: "Я склонен принять ваше понимание и вашу интерпретацию".