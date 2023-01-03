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Главный сефардский раввин Израиля раскритиковал Бен-Гвира
03.01.2023 17:15 Ольга Белозерова

Главный сефардский раввин Израиля раскритиковал Бен-Гвира

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его визит на Храмовую гору сегодня утром.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Как министр, представляющий правительство Израиля, вы должны действовать в соответствии с инструкциями Главного раввината, которые давно запрещают посещение Храмовой горы", - говорится в заявлении раввина Йосефа. 

Раввин призвал Бен-Гвира, который ранее регулярно посещал Храмовую гору, прекратить это делать и двигаться вперед, "чтобы не вводить общественность в заблуждение". 

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