



Главный сефардский раввин Израиля раскритиковал Бен-Гвира

Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф раскритиковал министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира за его визит на Храмовую гору сегодня утром.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Как министр, представляющий правительство Израиля, вы должны действовать в соответствии с инструкциями Главного раввината, которые давно запрещают посещение Храмовой горы", - говорится в заявлении раввина Йосефа.



Раввин призвал Бен-Гвира, который ранее регулярно посещал Храмовую гору, прекратить это делать и двигаться вперед, "чтобы не вводить общественность в заблуждение".