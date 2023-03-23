



Главный раввин Великобритании призывает к еврейскому единству

На фоне конфликта вокруг судебной реформы, разделяющего израильтян и евреев во всем мире, главный раввин Соединенного Королевства сэр Эфраим Мирвис призвал к единству еврейского народа.



“Еврейское единство - это не только благородное стремление. Это священная ответственность - для политиков, лидеров, активистов и для всех нас, как в Израиле, так и во всем мире”, - написал раввин в заявлении в британской еврейской газете Jewish Chronicle.



Раввин Мирвис добавил, казалось бы, тонкий комментарий в отношении нынешнего израильского правительства: “Если какая-то страна и специализируется на достижении явно недостижимого, то это Государство Израиль. Чтобы сделать это сегодня, она должна твердо придерживаться принципов, на которых она была основана, - уважения ко всем своим людям, независимо от их происхождения или политических взглядов”.



Заявление главного раввина Мирвиса прозвучало за несколько часов до вылета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Лондон, где он встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.



Ожидается, что сотни израильских эмигрантов выйдут на демонстрации против премьер-министра во время его визита в Лондоне после того, как на этой неделе по всему городу были расклеены объявления на иврите, призывающие их протестовать против судебной реформы.



