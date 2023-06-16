Главный раввин Украины - Путину: Зеленским гордится весь мир
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман осудил президента РФ Владимира Путина за антисемитское высказывание.
Соответствующее заявление он сделал в комментарии изданию УНИАН.
В частности, он отреагировал на слова Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский - "не еврей, а позор еврейского народа".
"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - подчеркнул раввин.
Более того, он прокомментировал пропагандистские высказывания о том, что в Украине есть "неонацисты".
"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - подчеркнул раввин Асман.
Ранее посол Украины в Израиле призвал Кнессет осудить Путина за антисемитизм. Он предупредил о том, что в противном случае первая леди Украины Елена Зеленская отменит запланированную поездку в Еврейское Государство.