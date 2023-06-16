



Главный раввин Украины - Путину: Зеленским гордится весь мир

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман осудил президента РФ Владимира Путина за антисемитское высказывание.



Соответствующее заявление он сделал в комментарии изданию УНИАН.



В частности, он отреагировал на слова Путина о том, что украинский лидер Владимир Зеленский - "не еврей, а позор еврейского народа".



"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - подчеркнул раввин.



Более того, он прокомментировал пропагандистские высказывания о том, что в Украине есть "неонацисты".



"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", - подчеркнул раввин Асман.



Ранее посол Украины в Израиле призвал Кнессет осудить Путина за антисемитизм. Он предупредил о том, что в противном случае первая леди Украины Елена Зеленская отменит запланированную поездку в Еврейское Государство.