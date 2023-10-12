



Главный раввин Украины показал фото внуков в бомбоубежищах и Украины, и Израиля

Главный раввин Украины Моше Асман опубликовал важный твитт. Он показал фото, как его внуки в Киеве прячутся от российских ракет в первые дни вторжения. На втором фото они же прячутся уже от ракет ХАМАС в Израиле.



"На первом фото мои внуки скрывающиеся от ракет российских террористов в Киевской области, в первые дни страшного вторжения в Украину. Позже вместе с тысячами людей мы эвакуировали их в Израиль и Европу.



На втором фото тоже мои внуки, но уже прячутся от ракет террористов из Хамаса в Израиле.



Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба… Сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания.



Молю Всевышнего, чтобы он обрушил свой гнев и ярость на всех, кто причастен к террору мирного населения!"



