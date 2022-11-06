



Главный раввин шептал Дери на ухо инструкции о назначениях

В преддверии начала переговоров о формировании правительства партиями блока Нетаниягу председателя ШАС Арье Дери застали за тем, что в начале недельного урока он шептал в микрофон главному раввину, первому Ицхаку Йосефу: "Идет большая война из-за (министерства) религий. Да смилостивится Господь".



Главный раввин Йосеф, сидевший рядом с Дери, указал ему на "задачи", которые ШАС должен продвигать в правительстве. Среди прочего раввин Йосеф указал на необходимость отмены кошерной реформы, закона о гиюре, потребовал расширить полномочия раввинских судов для обсуждения вопросов, связанных с религиозными делами , увеличение пособий для пожилых, предотвращение движения общественного транспорта в шаббат и многое другое.



"У вас много работы... после всего, что они сделали, с Божьей помощью, что было успехом для мира Торы...", - продолжил главный раввин Йосеф. "Я не говорю о политике. Мне не позволено. Есть судья, который потом создаст мне проблемы... Тора победила. Есть министерство религии, министерство внутренних дел, может быть, минфин, которым займется раввин Арье".