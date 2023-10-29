Новости » Политика
Главный раввин РФ отреагировал на антисемитский хаос в Дагестане
29.10.2023 20:46 Алина Груднева

Главный раввин РФ отреагировал на антисемитский хаос в Дагестане

Главный раввин России Берл Лазар осудил хаос, устроенный "искателями евреев" в аэропорту Махачкалы в Дагестане.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что раввин призвал верующих всех конфессий не позволить экстремистам "сжечь мосты дружбы" между народами в России, поскольку их будет "сложно восстановить".

А тем временем, ситуация в Махачкале накалилась до предела. Аэропорт был временно закрыт. Разъяренные сторонники ХАМАСа пытаются попасть в самолеты в поисках евреев, чтобы устроить над ними линч.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы