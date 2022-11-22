



Главный раввин просит изменить Закон о возвращении

Главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау заявил, что Кнессет должен изменить Закон о возвращении ради ограничения нееврейской иммиграции в Израиль.



Лау сделал заявление в воскресенье 20 ноября на ежегодной Международной конференции эмиссаров Хабад-Любавич в Нью-Йорке. Он выступил против действующего закона, в соответствии с которым любой, чьи дедушка и бабушка евреи, имеет право на автоматическое получение израильского гражданства. Согласно Галахе, еврейскому закону, только новообращенные и те, у кого еврейская мать, являются евреями.



“В течение 10 лет я просил попытаться изменить эту ошибку третьего поколения в Законе о возвращении – исправить ее, чтобы Израиль был еврейским государством, государством евреев. В прошлом году я имел честь быть эмиссаром ребе (раввина Менахема Менделя Шнеерсона) и продолжать идти по его великим стопам, гарантируя, что обращение будет осуществлено в соответствии с еврейским законом”, – сказал раввин.