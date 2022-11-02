



Главный кандидат на пост министра обороны или финансов - Бецалель Смотрич

По данным 12 канала, председатель религиозного сионизма Бецалель Смотрич является ведущим кандидатом на должность министра обороны или финансов.



Если не Смотрич, Нетаниягу, скорее всего, выберет другого кандидата в "Ликуд" для финансового портфеля, сообщает телеканал. Депутат от "Ликуд" Нир Баркат в прошлом проявлял интерес к этой должности, и лидер "Ликуд" Биньямин Нетаньяху даже пообещал ему этот портфель, но в конечном итоге передумал.



Говорят, что Смотрич предпочтет получить кресло министра обороны. Однако считается, что Нетаньяху, скорее всего, отдаст эту должность члену Кнессета от "Ликуд" Йоаву Галланту, а вместо этого Смотрич возглавит министерство финансов, сообщает общественная телекомпания "Кан".



Что касается должности министра иностранных дел, 12 канал говорит, что это, вероятно, будет соревнование между однопартийцами Нетаниягу Яривом Левиным и Исраэлем Кацем, который недолго занимал этот пост в прошлом.



Депутат Кнессета от религиозного сионизма Итамар Бен Гвир является ведущим кандидатом на пост министра общественной безопасности, должность, которую он публично требовал.

