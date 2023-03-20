



Главный бухгалтер призывает к быстрому консенсусу по пересмотру судебной системы

Главный бухгалтер Министерства финансов Яли Ротенберг сегодня впервые публично прокомментировал разногласия по поводу пересмотра правительством судебной системы Израиля. “Мы и весь мир наблюдаем за жесткими внутренними общественными и политическими дебатами, происходящими сегодня в стране“, — заявил Ротенберг на конференции Ассоциации производителей промышленности и высоких технологий Израиля, пишет Globes.



“Нынешние настроения и состояние социальной солидарности в Израиле вызывают тревогу“, — сказал Ротенберг.



Главный бухгалтер прокомментировал уровень риска в Израиле для международных инвесторов. “Старшие менеджеры Главного бухгалтерского отдела и я регулярно общаемся с рейтинговыми агентствами и международными инвесторами. Все они ожидают, что система быстро сойдется на устойчивом решении, так что уровень уверенности вернется к высокому, а WGI не пострадает", - сказал он.



WGI (Всемирные показатели управления) Всемирного банка измеряют качество управления страной по шести параметрам и составляются на основе опросов предприятий, экспертов и граждан.



Ротенберг косвенно опроверг сообщения СМИ о том, что он препятствует обсуждению в Минфине законодательства о правовой системе. “Мы отражаем и будем продолжать отражать для политиков анализ всех вопросов, имеющих отношение к израильской экономике, и их значение. Мы делаем это на соответствующих форумах, открыто, сбалансированно, профессионально, неагрессивно и на основе данных“, — сказал он, добавив: “У нас есть способы, чтобы это не попало в СМИ“.



В заключение Ротенберг призвал к быстрому урегулированию. “Государство Израиль, израильское общество и израильская экономика на протяжении многих лет переживали различные сложные процессы и кризисы. Нынешняя ситуация вызывает тревогу. Я также знаю и осведомлен о попытках достижения консенсуса, и я надеюсь, что он скоро будет найден“.



