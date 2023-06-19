



Главные “неточности” в речи Путина на Экономическом форуме об успехах России

Президент РФ Владимир Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его речь содержала большое число данных об экономических успехах России, содержавшее ряд "неточностей".



Рост ВВП.

Путин оценил рост российского внутреннего валового продукта в 2023-м “под два процента”. При этом, МВФ ранее оценивал рост российского ВВП в этом году до 0,7%, а по 2024 году, напротив, ухудшил – с 2,1% до 1,3%. Путин похвастался ростом внутреннего валового продукта в апреле, но умолчал о снижении ВВП на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе. Промолчал он и о главной проблеме для экономики – войне, которая идет уже второй год.



Число бедных.

Путин также похвастался, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян (такую цифру ранее озвучивал Росстат). Но эксперты скептически относятся к этим данным. Во-первых, на статистику сильно повлияла повышенная смертность пенсионеров, в основном из-за ковида. Кроме того, Росстат манипулирует цифрами – его показатель “граница бедности” анализирует только доходы и не включает в себя расходы.



Данные об инфляции.

Президент РФ заявил о низкой инфляции в стране – якобы она меньше, чем во многих странах мира. Общая инфляция сейчас действительно низкая – около 2,5%, но в 2022-м она составила – 11,9%, в 2021 – 8,9%, а в 2020 – 4,9%. Таким образом за три года инфляция в стране превысила 25%. За тот же период в ЕС инфляция составила 18,18%. Путин умолчал и о том, что в стране сильно растут цены на услуги. В 2022 году инфляция в этой отрасли составила 13,2%, а за май 2023-го – 11%. При этом в ЕС цены на услуги выросли на 2,21%.



Индексация пенсий.

Путин заявил, что индексация пенсий в России “идет опережающими темпами”. Однако за три последних года с 2020 по 2023 год общая индексация пенсии составила 24,4% – уступая скорости роста инфляции в стране, которая составила более 25%.



“Надо понимать что статистика, которую озвучивает Путин – абсолютно лукавая”, – прокомментировал речь Путина экономист Владислав Жуковский. “Он говорит, что в первом квартале 2023 года номинальная зарплата чудесным образом выросла на 10,7%. Но с учетом инфляции рост составил лишь 1,9%”.



“Говорит, что почти на 9% выросли реальные доходы населения”, – продолжает эксперт. “Но это обусловлено не ростом экономики, а тем, что вливаются огромные деньги в ВПК, силовиков и на СВО. Если цифры очистить от этого, будет видно падение доходов”.

