



Главную акцию протеста в Тель-Авиве возглавит уволенный начальник полиции

Десятую неделю подряд десятки тысяч протестующих соберутся на митинг в субботу вечером по всей стране против усилий правительства по радикальному пересмотру судебной системы.



Коалиция готовится развернуться на полную мощность с воскресенья, проводя весьма спорную реформу судебной системы и, по-видимому, отвергая призывы замедлить процесс, чтобы можно было договориться о компромиссе.



Основная субботняя акция протеста должна начаться в тель-авивском районе Ха-Бима в 18:00 маршем к центральному собранию на улице Каплан, возле правительственных учреждений.



Ожидается, что полиция перекроет ряд улиц Тель-Авива ближе к вечеру.



Небольшие митинги проводятся как минимум в 95 различных местах по всей стране , в том числе в Иерусалиме, Ашдоде, Хайфе, Беэр-Шеве, Эфрате, Модиине, Нетании, Кфар-Сабе, Явне, Герцлии, Бейт-Шемеш и Бат-Яме.



Центральную демонстрацию возглавит уволенный начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед, несмотря на то, что юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара распорядилась немедленно заморозить его отстранение от должности министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и начальником израильской полиции Коби Шабтаем, поставив под сомнение законность решения, которое многие расценили как политически мотивированное.



В пятницу десятки людей собрались возле дома Эшеда, чтобы выразить свою поддержку командиру, который, как сообщается, сказал Шабтаю, что тот "не подходит" для руководства полицией.

