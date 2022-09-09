



Главнокомандующий армии Марокко впервые посетит Израиль

Главнокомандующий Королевскими вооруженными силами Марокко генерал-лейтенант Белхир Эль Фарук совершит свой первый визит в Израиль на этой неделе.



Он примет участие в международной конференции, проводимой Армией обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.



В конференции "Оперативные инновации" примут участие военные делегации из 25 стран, включая Финляндию, Индию, Польшу, Италию, Чехию, Нидерланды, Канаду, Германию, США, Грецию и другие.



По словам военных, конференция "позволит углубить сотрудничество в области стратегии и обороны, а также расширить углубленное взаимное обучение и международное сотрудничество при разработке и использовании военного потенциала".