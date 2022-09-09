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Главнокомандующий армии Марокко впервые посетит Израиль
09.09.2022 17:55 Ольга Белозерова

Главнокомандующий армии Марокко впервые посетит Израиль

Главнокомандующий Королевскими вооруженными силами Марокко генерал-лейтенант Белхир Эль Фарук  совершит свой первый визит в Израиль на этой неделе.

Он примет участие в международной конференции, проводимой Армией обороны Израиля, сообщает Jerusalem Post.

В конференции "Оперативные инновации" примут участие военные делегации из 25 стран, включая  Финляндию, Индию, Польшу, Италию, Чехию, Нидерланды, Канаду, Германию, США, Грецию и другие. 

По словам военных, конференция "позволит углубить сотрудничество в области стратегии и обороны, а также расширить углубленное взаимное обучение и международное сотрудничество при разработке и использовании военного потенциала". 

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