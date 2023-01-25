



Главнокомандующий Залужный получил в наследство $1 млн и отдал их на армию

Главнокомандующий Вооруженных сил генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии. Об этом сообщило издание The New York Times.



По информации издания, Залужный получил наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцов.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на Вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ на запрос Украинской правды.



Степанец действительно оставил Залужному наследство в 1 миллион долларов.



"Генерал Залужный направил эти деньги в полном объеме на спецсчет Национального банка Украины для сбора средств на нужды армии, что подтверждено SWIFT-сообщением банка от 5 января 2023 года", - сообщили в ВСУ.



"Я всю свою жизнь отдал Вооруженным Силам. И не имел ни малейшего сомнения, что должен делать с наследством. Последняя воля господина Григория, очевидно, заключалась в том, чтобы поддержать в моем лице украинское войско. Благодарен всем, кто помогает Вооруженным Силам Украины. И благодарен своей семье за понимание", - заявил Залужный.



Кто такой Степанец



Степанец родился в 1938 году в Виннице. Его отец воевал во Второй мировой войне и был убит немцами в октябре 1941 года. Григорий с матерью были эвакуированы на Урал, где они подверглись голоду и другим испытаниям. После окончания войны они вернулись в Винницу. В городе тогда так же было очень мало еды. Выжили только благодаря тому, что дядя, который воевал (был ранен и потерял ногу), делился с ними военным пайком.



Степанец окончил среднюю школу и в 1956 году поступил в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, где получил степень магистра по математике, степень магистра по химии и степень кандидата наук по физической химии. Свободно владел украинским, русским, немецким, итальянским и английским языками.



Работая в Геофизическом научно-исследовательском институте в Москве, он подписал письмо в поддержку диссидентов и вскоре был уволен советской властью по сфальсифицированному предлогу. Позже его преследовало КГБ, и он не мог работать. Подал заявку на получение выездной визы, но ему отказали.



Ситуация изменилась после прихода Горбачева к власти, и он получил разрешение выехать из Советского Союза. В 1989 году он приехал в США и начал работать в Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон, разработчиком программного обеспечения. Вместе с другим разработчиком программного обеспечения они изобрели патент, переданный Microsoft на декодирование кодов данных переменной длины.