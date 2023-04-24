



Глава “Яд-Лабаним” просит Бен-Гвира не посещать церемонию в Беэр-Шеве

Глава организации памяти павших израильских солдат умоляет министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира не присутствовать на церемонии Дня памяти в Беэр-Шеве.



Эли Бен-Шем, председатель “Яд-Лабаним”, неоднократно предупреждал, что на официальном праздновании Дня памяти может быть хаос и даже насилие, учитывая глубокие разногласия в обществе.



Бен-Шем в интервью 12 каналу предложил вместо этого Бен-Гвиру посетить церемонию, посвященную памяти “более 1800 павших полицейских”.



“Вы министр. Вот где вы должны быть. Вместо этого вы выбираете Беэр-Шеву, где много семей, которые этого не хотят”, – сказал он.

“Уважайте волю семей, чтобы семьи погибших могли отметить этот день сплоченно и достойно”, – просит он.