



Глава военной разведки: "Сила Израиля велика, "Хизбалла" это понимает"

Если бы не "Хизбалла", Ливан был бы частью Соглашений Авраама, заявил глава военной разведки ЦАХАЛа генерал-майор Аарон Халива во вторник утром.



Такое заявление генерал-майор сделал на конференции по борьбе с терроризмом Университета Рейхмана в Герцлии, сообщает Jerusalem Post.



"Я убежден, что Ливан был бы частью Соглашений Авраама, если бы не "Хизбалла". Хизбалла - это организация, которая носит три шляпы: защитник шиитской общины, иранское доверенное лицо, финансируемое и поддерживаемое Тегераном, и защитник Ливана, взявший в заложники ливанцев", - заявил Аарон Халива.



По словам генерала, Ливан похож на любую другую страну, на которую оказывает влияние Иран, - Ирак, Йемен и Сирия.



"Они находятся в самом низу по всем параметрам стран-неудачников. Ливанцы встают утром, пытаются включить электричество, а оно не включается. Стоимость валюты тоже в ужасном состоянии, жизнь там очень тяжелая", - отметил он.



Аарон Халива подчеркнул: "Ливанская газовая установка является интересом Израиля, и улучшение экономического положения ливанского народа также является интересом Израиля. Народ Ливана также понимает, каким будет результат войны".



Халива сообщил участникам конференции, что военные обсудили возможность эскалации на севере с политическим эшелоном. ЦАХАЛ также провел крупномасштабные учения, имитирующие войну с Ливаном.



"Надеюсь, что Насралла не недооценит реакцию Израиля, если он решит сделать ход. Сила Израиля велика, и я уверен, что "Хизбалла" это понимает. Насралла - серьезный человек и знает, о чем я говорю", - подчеркнул генерал.