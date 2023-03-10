



Глава “Вагнера” дал понять, что "после взятия Бахмута" пойдет в политику

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "после взятия Бахмута" собирается “перезагружаться”. По его словам, "Вагнер" превратится из "просто частной компании в армию с идеологией".



“Мы начнем потихоньку перезагружаться, уменьшаться, а дальше мы перейдем в новую стадию и начнем набирать людей в разных регионах. И ЧВК “Вагнер” должен превратиться из просто частной компании в армию с идеологией, и эта идеология – борьба за справедливость”, – заявил Пригожин.

