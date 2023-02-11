



Глава “Вагнер”: России нужно два года для захвата восточных регионов Украины

Глава российской группы наемников “Вагнер” сказал в интервью, что Москве может потребоваться два года, чтобы контролировать две восточноукраинские области, захват которых она назвала ключевой целью войны. По мнению Пригожина, план России заключается в полном контроле Донецой и Луганской областей, которые Москва в прошлом году объявила “республиками” России.



“Насколько я понимаю, нам нужно закрыть Донецкую и Луганскую республики, и в принципе это пока всех устраивает2, – сказал он.

Глава “Вагнера” считает, что на выполнение этой задачи уйдет от 1,5 до 2 лет.



“Если нам нужно добраться до Днепра, то это займет около трех лет”, – добавил Пригожин, имея в виду большую территорию до реки Днепр, которая течет с севера на юг, разделяя Украину пополам.



Пригожин не говорит от имени российских военных, но в последние месяцы он резко поднял свой общественный авторитет, в том числе критикуя армейское руководство за его неудачи почти за 12 месяцев войны. Однако в интервью он настаивал на том, что у него “нулевые” политические амбиции. На вопрос, близки ли российские войска к достижению полной блокады города, он сказал: “Еще слишком рано говорить, что мы близки. Украинские войска хорошо обучены, и как и любой большой город, его невозможно захватить с лобовой стороны".



Пригожин воздержался от дальнейших нападок на военное руководство России, глядя прямо в камеру, чтобы подчеркнуть, что он никого не критикует. Но сказал, что важно, чтобы высшее командование понимало положение людей на передовой.



"Так что если генерал зайдет в окоп и поговорит с солдатами, то солдаты откровенно говоря в сложившейся ситуации будут просто охрененно поражены и очень довольны. Этого им будет достаточно, чтобы понять, что они не сидят там одни со своими проблемами”.



По оценкам Соединенных Штатов, в настоящее время Вагнер имеет около 50 000 сотрудников, развернутых в Украине, в том числе 10 000 контрактников и 40 000 заключенных, завербованных из российских тюрем.