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02.07.2023 08:23 Аркадий Бочаровский

Глава управления аэропортов: Блокирование Бен-Гурион приведет к катастрофе


"Запрещено блокировать территорию аэропорта Бен-Гурион", -  сказал генеральный директор управления аэропортов Амнон Коэн на брифинге после активации чрезвычайной ситуации в аэропорту Бен-Гурион прошлой ночью.

"Прошлой ночью мы увидели, до какой степени аэропорт является местом с очень высокой оперативной чувствительностью, которая непосредственно влияет на человеческую жизнь. Аэропорт может в считанные секунды превратиться в место, где активируется чрезвычайная процедура, от которой зависит жизнь сотен людей. Вчера вечером мы снова увидели доказательство этого, когда было объявлено чрезвычайное положение и в аэропорт прибыли десятки машин скорой помощи, аварийных машин, спасателей и служб безопасности со всего Гуш-Дана и Иерусалима", - сказал Коэн.

"Если бы, не дай Бог, аэропорт был заблокирован и въезд в него был перекрыт, силы безопасности и спасатели не смогли бы быстро выйти на место и подготовиться соответствующим образом, и мы могли оказаться в в инциденте с сотнями погибших и раненых". Аэропорт Бен-Гурион - это место чрезвычайной оперативной чувствительности. Его блокирование, и неважно по какой причине, может закончиться международной катастрофой. Вот почему мы не должны блокировать Бен-Гурион", - добавил он.

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