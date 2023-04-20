



Глава Туркмении передал власть сыну, а теперь передумал и решил вернуться

Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов реформирует систему власти в стране, чтобы снизить влияние и круг полномочий своего преемника, пишет Carnegie Politika. В 2022 году главой государства стал его сын Сердар Бердымухамедов.



В конце марта в Туркменистане прошли парламентские выборы, цель которых – сделать парламент в стране однопалатным. В результате верхняя палата, которую после ухода с президентского поста возглавляет Гурбангулы Бердымухамедов, становится надгосударственным органом с почти неограниченными полномочиями.



Осуществив транзит власти, Гурбангулы Бердымухамедов, вероятно, рассчитывал “править из-за кулис”, пишет Carnegie Politika. На деле его сын, став президентом, взял на себя множество полномочий, начал преследовать влиятельных родственников и встречаться с зарубежными партнерами, которые выстраивают связи теперь с ним, а не с его отцом.



Такое двоевластие приводит к путанице в иерархии: ни общество, ни госаппарат не понимают суть туркменского тандема. Например, туркменские чиновники путаются, кого стоит и не стоит сопровождать в зарубежных визитах, а госСМИ – сюжеты о ком показывать в первую очередь.