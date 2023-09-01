



Глава Telegram-канала Moscow Calling отправлен под домашний арест за "фейки"

В пятницу, 1 сентября, Черемушкинский суд Москвы постановил отправить создателя Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина под домашний арест.



По данным "Медиазона", он проходил о делу о распространении из политической ненависти "фейков" в отношении ВС РФ.



Поводом для задержания Куршина, который в 2014-15 годах воевал в Украине на стороне так называемой "ДНР", стали два поста, опубликованные в аккаунте.



В первом он назвал удар по Кривому Рогу, из-за которого жителей остались без воды, военным преступлением ВС РФ. Во втором сообщении он комментировал атаку на родительное отделение больницы в Запорожской области.



Куршин, которому грозит в России до 10 лет тюрьмы, признал вину в распространении "фейков". Однако пункт про "политическую ненависть" опровергает.