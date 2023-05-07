



Глава спортивной федерации Ирана уволился из-за участия женщин в соревнованиях

Глава федерации легкой атлетики Ирана сегодня подал в отставку из-за спортивного мероприятия с участием женщин без обязательного хиджаба, сообщают государственные СМИ, поскольку Исламская Республика ужесточает соблюдение правил его ношения.



“Хашем Сиами подал в отставку со своего поста из-за разногласий, возникших в связи с бегом на выносливость, организованным в Ширазе” на юге Ирана, сообщает официальное информационное агентство IRNA.



Согласно кадрам пятничных соревнований, опубликованным иранскими СМИ, некоторые женщины бежали без хиджабов, что стало обязательным вскоре после Исламской революции 1979 года.



Местные организаторы публичного мероприятия также были вызваны для дачи “объяснений”, говорится в заявлении прокурора области.



Сиами сказал IRNA, что не участвовал в организации соревнований, а представленные спортсмены не входили в национальную федерацию.



В прошлом месяце вступила в силу новая программа, направленная на более строгое принуждение к ношению хиджаба в общественных местах.

