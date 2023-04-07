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Глава совета Самарии: немедленный суверенитет в долине реки Иордан
07.04.2023 16:19 Алина Груднева

Глава совета Самарии: немедленный суверенитет в долине реки Иордан

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган призвал правительство немедленно применить суверенитет в долине реки Иордан.

Такое заявление он сделал, комментируя смертоносный теракт на перекрестке Хамра, в результате которого погибли две 20-летние девушки, а 48-летняя женщина получила тяжелые ранения.

"Еврейский народ противостоит кровавой и варварской волне террора, возглавляемой террористом в костюме Махмудом Аббасом и его кровожадными друзьями в ПА. К сожалению, израильское правительство не предпринимает соответствующих мер", - сказал он.

По словам Дагана, правительство должно сегодня же собраться, чтобы "объявить о применении суверенитета Израиля в долине реки Иордан".

"Это будет решительным ответом, который покажет и нашим врагам, и нам самим, что Ам Исраэль Хай! (Народ Израиля жив! - ред.)", - резюмировал он.
 

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