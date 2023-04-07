



Глава совета Самарии: немедленный суверенитет в долине реки Иордан

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган призвал правительство немедленно применить суверенитет в долине реки Иордан.



Такое заявление он сделал, комментируя смертоносный теракт на перекрестке Хамра, в результате которого погибли две 20-летние девушки, а 48-летняя женщина получила тяжелые ранения.



"Еврейский народ противостоит кровавой и варварской волне террора, возглавляемой террористом в костюме Махмудом Аббасом и его кровожадными друзьями в ПА. К сожалению, израильское правительство не предпринимает соответствующих мер", - сказал он.



По словам Дагана, правительство должно сегодня же собраться, чтобы "объявить о применении суверенитета Израиля в долине реки Иордан".



"Это будет решительным ответом, который покажет и нашим врагам, и нам самим, что Ам Исраэль Хай! (Народ Израиля жив! - ред.)", - резюмировал он.

