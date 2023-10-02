



Глава Совета Самарии: Народ голосует ногами

Глава Совета Самарии Йоси Даган присоединился к Маршу Самарии вместе с министром поселений Орит Струк. Марш направился к алтарю библейского Иисуса Навина в ответ на попытки Палестинской администрации разрушить это место.



Участники призвали защитить исторические места в Иудее и Самарии и выразили протест против попыток Палестинской администрации присвоить еврейские исторические места, включая Пещеру Патриархов, Древний Иерихон, Храмовую гору, алтарь Иисуса Навина в древней Самарии, которые они пытаются присвоить “палестинскому наследию” при содействии Европейского Союза. В рамках марша выступили певцы Шули Рэнд и Аарон Разель, а также общественные деятели.



Министр Струк заявил, что “одно из самых серьезных событий разрушения наследия Палестинской автономии происходит на горе Эбаль. Я здесь, чтобы прояснить: израильское правительство не будет стоять в стороне”.



“Народ Израиля голосует ногами”, – сказал Йоси Даган. “Как приятно видеть тысячи людей, которые приезжают сюда из Тель-Авива, Иерусалима, Эйлата, из США и со всей Самарии. Мы приходим сюда и говорим: Земля Израиля принадлежит народу Израиля”.

“Мы здесь, чтобы победить. Человек, который помнит у его прошлого будет реальное будущее в его стране”, – добавил он.