



Глава Совета поселений: "Тель-авив и Хульдаи оторваны от народа"

Глава Совета поселений Давид Эльхаяни отреагировал на публикацию о том, что мэрия Тель-Авива, по инициативе Рона Хульдаи, выпустила собственные карты с изображением "зеленой черты" как границы страны, фактически оставляя поселения в Иудеи и Самарии за границей государства Израиль, и выдавала ее школам как учебное пособие.

Об этом сообщает пресс-служба Совета поселений Иудеи и Самарии.

"Мы сожалеем, что муниципалитет Тель-Авива и его градоначальник демонстрирует этим поступком, насколько первый еврейский город оторван от народа Израиля. Именно в то время, когда нет никакого политического давления и во всем мире нет спора о нашем суверенитете в Иудее и Самарии, муниципалитет Тель-Авива пытается тупыми и отчаянными мерами вернуть на повестку дня дискуссию, которая была актуальна в 90-х годах", - сказал Эльхаяни.

По его словам, если для муниципалитета Тель-Авива важно, чтобы ученики познакомились с Государством Израиль, то им желательно организовывать экскурсии в Иудею и Самарию, где они узнают об истории народа Израиля и о всей стране, а не только одной ее части.