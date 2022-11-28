



Глава Совета поселений Авиву Кохави: Не допускать провокаторов в зону конфликта

В воскресенье, 27 ноября, глава Совета поселений и регионального совета Гуш-Эцион, направил письмо начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля, Авиву Кохави, с призывом защитить солдат ЦАХАЛа от анархистов и террористических организаций.



"Те организации, которые хорошо известны системе безопасности, некоторые из них зарубежные, действуют незаконно с целью провоцировать солдат, мешать местным жителям и накалять обстановку. Выполняя поставленные задачи, солдатам приходится сталкиваться с насильственными выпадами в их адрес. Решение этой проблемы кроется не в открытках для СМИ, а в использовании своих полномочий и в указаниях силам безопасности не допускать провокаторов в зону конфликта", - говорится в письме.