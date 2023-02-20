



Глава Совета Национальной Безопасности Израиля: необходим широкий консенсус

На конференции с еврейскими организациями председатель Совета Национальной Безопасности Израиля Цахи Ханегби упомянул о правовой реформ, и сказал: "Коалиция и оппозиция должны сесть за стол переговоров, чтобы достичь как можно более широкого согласия".



Глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби был сегодня утром, 20 февраля, гостем на конференции президентов еврейских организаций, проходившей в Иерусалиме. Во время конференции Ханегби дал интервью редактору газеты Jerusalem Post Якову Кацу.



Ханегби упомянул о правовой реформе, и сказал: "У меня много друзей, которые, конечно, не являются анархистами или крайними левыми, и они определенно обеспокоены юридическим вопросом. Я думаю, что коалиция и оппозиция должны сесть за стол переговоров и достичь как можно более широкого соглашения".



