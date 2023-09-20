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Глава Совбеза ООН жестко осадил российского представителя – видео
20.09.2023 22:26 Евгения Маркова

Глава Совбеза ООН жестко осадил российского представителя – видео

Представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на Совбезе. 

По мнению Небензи, сначала должны были выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский, на что премьер Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.

По его словам, выступление Зеленского – "это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики", поскольку президент Украины и в прошлом году выступал первым.

В общей сложности Небензя четыре раза просил слова, стараясь не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер стоял на своем.

"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и господин Зеленский вообще не будет выступать", – ответил Рама.

 

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