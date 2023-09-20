



Глава Совбеза ООН жестко осадил российского представителя – видео

Представитель РФ в ООН Василий Небензя пытался сорвать выступление президента Владимира Зеленского на Совбезе.



По мнению Небензи, сначала должны были выступить члены Совбеза ООН, а только потом Зеленский, на что премьер Албании ответил, что порядок слушаний согласован другими участниками заседания.



По его словам, выступление Зеленского – "это не спецоперация, а продолжение хорошей традиции и практики", поскольку президент Украины и в прошлом году выступал первым.



В общей сложности Небензя четыре раза просил слова, стараясь не допустить выступления Зеленского, но албанский премьер стоял на своем.



"Есть такое решение, если вы согласны: вы останавливаете войну, и господин Зеленский вообще не будет выступать", – ответил Рама.