Глава СНБО Украины пригрозил России расширением географии ударов
Украина расширит географию ударов по российским военным объектам при помощи оружия местного производства.
Такое предупреждение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.
"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы - более опытными, боевое слаживание - более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", - подчеркнул он.
По словам Данилова, лучшим полигоном для украинского оружия являются российские цели.
"Дальше - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения. Украинский ВПК, несомненно, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание", - отметил Данилов.
З кожним новим бойовим завданням українські бойові БПЛА та морські дрони стають все більш точними, оператори – досвідченішими, бойове злагодження – ефективнішим, а виробники отримують можливості вдосконалювати тактико-технічні характеристики. Серпень став особливо вдалим для…— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 5, 2023