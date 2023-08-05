



Глава СНБО Украины пригрозил России расширением географии ударов

Украина расширит географию ударов по российским военным объектам при помощи оружия местного производства.



Такое предупреждение сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в Twitter.



"С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы - более опытными, боевое слаживание - более эффективным, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики", - подчеркнул он.



По словам Данилова, лучшим полигоном для украинского оружия являются российские цели.



"Дальше - расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь. Российские цели - это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения. Украинский ВПК, несомненно, станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание", - отметил Данилов.