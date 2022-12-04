Новости » Политика
Глава СНБО Украины: пора гарантировать безопасность не для РФ, а от нее
04.12.2022 15:04 Алина Груднева

Глава СНБО Украины: пора гарантировать безопасность не для РФ, а от нее

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает невозможным соглашения с руководством России.

 
По его словам, попытки усадить Украину за стол переговоров с РФ является подковерной дипломатией, время которой подошло к концу.
 
Данилов подчеркнул, что денуклеаризованная и демилитаризованная Россия является лучшей гарантией безопасности для Европы и всего мира. 
 
Он считает, что настало время, когда гарантировать безопасность необходимо не для РФ, а от нее.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы