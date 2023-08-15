



Глава СНБО: Партнеры не ставили Украине требований вести переговоры с агрессором

Международные партнёры не склоняют Украину к "мирным переговорам" с государством-агрессором. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



В интервью на ремарку журналиста итальянского издания la Repubblica – что, мол, партнёры пытаются убедить украинские власти вести переговоры о прекращении войны, – и на вопрос, какой сценарий они при этом предлагают, Данилов ответил отрицательно.



"Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в интернете. Я не знаю, может, это работа российской армии троллей, но партнёры не ставили каких-то требований вести переговоры. Украина будет решать эту проблему самостоятельно, и никаких переговоров с Путиным не может быть", – заявил Данилов.



И подчеркнул, что "Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген".



Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тоже привёл исторические параллели: он заявил, что контрнаступление ВСУ должно повторить битву за Рим во время Второй мировой войны.



А госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова обратила внимание, что "есть большая разница" между тем, что пишут об украинском наступлении в прессе, и тем, как его оценивают в руководстве Соединённых Штатов.