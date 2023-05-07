



Глава СНБ Ирана обвинил США в израильских атаках по ядерным объектам

Али Шамхани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, заявил в пятницу, что Соединенные Штаты несут ответственность за все террористические атаки Израиля на иранские ядерные объекты и ученых-ядерщиков.



Комментарии Шамхани прозвучали после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предоставляет Израилю свободу действий против ядерной программы Ирана.



"Джейк Салливан сказал, что если Иран попытается произвести ядерное оружие, США признают свободу действий Израиля для противодействия. Это признание означает, что США несли и будут нести ответственность за все террористические акты сионистов против объектов и людей Ирана, принимая их последствия", — написал Шамхани в Twitter.