



Глава Службы военной контрразведки Польши объявил об отставке

Мацей Матерка объявил о своем решении уйти в отставку с поста главы Службы военной контрразведки Польши после пяти лет прибывания в должности.



"После почти пять лет работы на этой должности я покидаю Службу укомплектованной, хорошо оснащенной и отлично подготовленной для выполнения своих уставных задач, и, прежде всего, готовой противостоять текущим угрозам и вызовам", — говорится в заявлении.



За это время Служба установила и углубила отношения с зарубежными партнерами, что существенно повлияло на развитие ее потенциала в сфере контрразведывательного, оперативного и кибербезопасного сотрудничества. Активность службы в операциях союзников и его вклад в НАТО значительно возрос, отмечает издание RMF24.



Матерка объявил, что останется "активным в сфере безопасности и в общественной сфере".



В Польше руководители военных спецслужб освобождаются от должности и назначаются премьер-министром по представлению главы Министерства национальной обороны с заключением парламентской комиссии по секретным службам, правительственной коллегии по секретным службам и президента.



Глава парламентского комитета по спецслужбам Вальдемар Андзель (PiS) заявил, что официальное ходатайство об отставке главы военной контрразведки в комитет еще не поступало.