



Глава службы безопасности Ирана Шамхани заменен крупной фигурой из КСИР

Президент Ирана Ибрагим Раиси в понедельник назначил командира Корпуса стражей исламской революции Али Акбара Ахмадияна секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, что стало серьезной перестановкой в высшем руководстве Ирана. Ахмадиян играет важную роль во внутренней и региональной политике, в прошлом был адмиралом и занимал этот пост десять лет.



Iran International пишет, что “Шамхани был назначен на эту должность в 2013 году. До этого он был министром обороны и командующим армией Ирана и военно-морскими силами КСИР. Он был членом Революционной гвардии с первых дней революции и служил советником верховного лидера Али Хаменеи”



Институт арабских государств Персидского залива в Вашингтоне в марте отметил разногласия по поводу его роли в ирано-саудовском примирении.



“Примечательно, что недавняя дипломатическая инициатива исходила не от МИД Ирана. Ведущая роль Шамхани в переговорах подвергалась тщательной проверке внутри и за пределами Ирана, и многие интерпретировали это как признак слабости со стороны министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира-Абдоллахияна”.



Согласно данным Tasnim News, Ахмадиян “является главой Стратегического центра Революционной гвардии и членом Совета целесообразности. Он считается террористом в США, а также находится под санкциями Японии и Австралии. Ахмадиян имеет опыт работы в военно-морских силах КСИР, а также в проведении операций вблизи Бендер-Аббаса. У него большой опыт участия в этих военно-морских операциях, он участвовал в операциях по нападению на суда и на американские силы в Персидском заливе. Ахмадиян сыграл ключевую роль в развитии вооруженных сил Ирана.



Ахмадияну приписывают модернизацию КСИР и оптимизацию его работы. В течение двух лет он также был командиром Университета имама Хоссейна, подконтрольного гвардии учреждения, которое прививает “идеологическую чистоту” гвардейскому офицерскому корпусу.



Ахмадиян считается одним из первых старших офицеров, институционализировавших стратегию асимметричной войны в военной доктрине Ирана. Именно под его командованием гвардейский военно-морской флот разработал свою стратегию асимметричной войны, чтобы противостоять базирующемуся в Бахрейне Пятому флоту США.



Назначение Ахмадияна выводит еще одну ключевую военную фигуру КСИР на высшие посты в руководстве Ирана. Президент Ирана Раиси повсюду продвигает членов КСИР. Бюрократия по существу ведет организацию к захвату государства.