



Глава штаба ЦАХАЛа призвал Нетаниягу не выполнять условие Смотрича

Начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви якобы призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу не передавать министру финансов Бецалелю Смотричу полномочия по управлению гражданской жизнью израильтян в Иудее и Самарии в рамках коалиционного соглашения.



Об этом говорится в отчете 13-го канала израильского ТВ.



На этой неделе Нетаниягу подвергся давлению со стороны Смотрича из-за операции по выкорчевыванию деревьев в роще в районе Биньямин. Министр финансов попросил премьера не затягивать с передачей ему полномочий, на что тот якобы ответил согласием.



Халеви в недавнем разговоре якобы сказал Нетаниягу, что передача полномочий приведет к сбою в командовании ЦАХАЛа.

Уточняется, что даже если требование Смотрича будет выполнено, министр обороны Йоав Шалант и Армия обороны Израиля по-прежнему будут отвечать за вопросы, связанные с безопасностью в Иудее и Самарии.