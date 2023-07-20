Новости » Политика
Глава ШАБАС объявила, что уйдет в отставку из-за Бен-Гвира
20.07.2023 21:57 Алина Груднева

Глава ШАБАС объявила, что уйдет в отставку из-за Бен-Гвира

Глава ШАБАС Кэти Перри объявила, что уйдет в отставку в январе, когда завершится ее срок на этом посту.

По данным СМИ, ее соратники возлагают вину за это на министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.

"Со стороны министра было вопиющее поведение", - говорят источники.

Они обвинили Бен-Гвира во вмешательстве в назначения и отказах следовать советам профессионалов.

"Кэти — очень сильная женщина. Если она решила уйти, к этому нельзя относиться легкомысленно", — добавили источники.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы