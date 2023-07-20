



Глава ШАБАС объявила, что уйдет в отставку из-за Бен-Гвира

Глава ШАБАС Кэти Перри объявила, что уйдет в отставку в январе, когда завершится ее срок на этом посту.



По данным СМИ, ее соратники возлагают вину за это на министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



"Со стороны министра было вопиющее поведение", - говорят источники.



Они обвинили Бен-Гвира во вмешательстве в назначения и отказах следовать советам профессионалов.



"Кэти — очень сильная женщина. Если она решила уйти, к этому нельзя относиться легкомысленно", — добавили источники.



