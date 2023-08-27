



Глава ШАБАКа встретится с арабскими лидерами по поводу криминальных угроз

Глава ШАБАКа Ронен Бар и комиссар полиции Коби Шабтай встретятся с главами арабских муниципалитетов вечером 27 августа, поскольку кандидаты на предстоящих муниципальных выборах столкнулись с угрозами со стороны ОПГ.



Во встрече также должны были принять участие министр финансов Бецалель Смотрич и министр внутренних дел Моше Арбель.



По данным газеты "Гаарец", Бар планирует объявить, что ШАБАК примет участие в дела] о попытках нанести вред кандидатам на выборах. Арбель намерен проинформировать лидеров, что в случаях риска вмешательства в выборы избирательные участки будут охранять полицейские.



