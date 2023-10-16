



Глава ШАБАКа признал ответственность в провале: не предотвратил зверства ХАМАСа

Глава службы безопасности ШАБАК заявил, что несет личную ответственность за отсутствие раннего предупреждения о нападении ХАМАСа.



“Как тот, кто возглавляет организацию, я несу за это ответственность”, – говорит Бар. “Будет время для расследования. Теперь мы сражаемся”.



За несколько часов до нападения 7 октября представители оборонного ведомства зафиксировали необычное движение в Газе, что привело к ночному телефонному разговору между высокопоставленными чиновниками, но тревожные признаки были проигнорированы. Тем не менее Бар отправился в штаб-квартиру агентства и приказал развернуть небольшую группу, дислоцированную на границе с Газой, ожидая мелкомасштабного нападения.



По данным агентства, в ходе терактов 7 октября погибли по меньшей мере 10 членов ШАБАКа.



“Мы ведем войну, а не раунд боевых действий. Война закончится решительной победой и изменением ситуации. Нет границ, нет ограничений по времени. До самого конца”, – добавил Бар.