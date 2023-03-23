



Глава ШАБАКа представил "мрачную картину" Нетаниягу

Вечером, 23 марта, глава ШАБАКа Ронен Бар встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Их встреча состоялась на фоне "Дня национального паралича".



По данным Ynet, Бар представил главе правительства "мрачную картину" последствий от проведения правовой реформы.



"Сочетание угроз в сфере безопасности и ситуации в социальной сфере в контексте судебной реформы ведет Израиль в опасное место", — цитирует его 12-й канал.



Ранее также сообщалось, что завершилась встреча Нетаниягу с министром обороны Йоавом Галантом после сообщений о том, что он намерен в ходе выступления призвать к приостановке законодательного процесса.