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Глава ШАБАКа представил "мрачную картину" Нетаниягу
23.03.2023 20:12 Алина Груднева

Глава ШАБАКа представил "мрачную картину" Нетаниягу

Вечером, 23 марта, глава ШАБАКа Ронен Бар встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Их встреча состоялась на фоне "Дня национального паралича".

По данным Ynet, Бар представил главе правительства "мрачную картину" последствий от проведения правовой реформы.

"Сочетание угроз в сфере безопасности и ситуации в социальной сфере в контексте судебной реформы ведет Израиль в опасное место", — цитирует его 12-й канал.

Ранее также сообщалось, что завершилась встреча Нетаниягу с министром обороны Йоавом Галантом после сообщений о том, что он намерен в ходе выступления призвать к приостановке законодательного процесса.

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