



Глава ШАБАКа: Нынешние социальные разногласия "могут привести к катастрофе"

Глава ШАБАКа Ронен Бар предупреждает на церемонии поминовения покойного президента Хаима Герцога, что нынешние разногласия в израильском обществе могут иметь катастрофические последствия для нации.



"Я уверен, что если бы мы могли сегодня посоветоваться с Хаимом Герцогом и услышать его мнение, он был бы очень обеспокоен формулировками, исключением, разделением, невообразимой легкостью диффамации в Интернете, что может привести к катастрофе, после которой мы не сможем восстановиться", — говорит Бар в своем выступлении в резиденции президента в Иерусалиме.



В редких публичных комментариях Бар говорит, что, по его мнению, Герцог — отец нынешнего президента Исаака Герцога — был бы утешен, узнав, что ШАБАК "всегда действовал в соответствии с набором четких ценностей… его стрелка всегда указывает в одном направлении. И эта стрелка даже сейчас не сдвинется ни на один градус, ни вправо, ни влево".

