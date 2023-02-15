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Глава ШАБАКа: Бен-Гвир подстрекает к насилию
15.02.2023 21:32 Алина Груднева

Глава ШАБАКа: Бен-Гвир подстрекает к насилию

Глава ШАБАКа Ронен Бар провел переговоры с министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

По данным 13-го канала, он сказал, что министр подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме, настаивая на том, чтобы полиция активизировала кампанию по сносу домов.

"Ваши действия могут вызвать массовую эскалацию", - якобы сказал Бар.

В ответ Бен-Гвир якобы подчеркнул, что методы главы ШАБАКа уже пробовались на практике, однако они "не обеспечивают безопасности".

Уточняется, что министр пообещал занять более агрессивную позицию в отношении незаконных построек арабов в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии в рамках борьбы с террором.
 

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