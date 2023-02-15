



Глава ШАБАКа: Бен-Гвир подстрекает к насилию

Глава ШАБАКа Ронен Бар провел переговоры с министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром.



По данным 13-го канала, он сказал, что министр подстрекает к насилию в Восточном Иерусалиме, настаивая на том, чтобы полиция активизировала кампанию по сносу домов.



"Ваши действия могут вызвать массовую эскалацию", - якобы сказал Бар.



В ответ Бен-Гвир якобы подчеркнул, что методы главы ШАБАКа уже пробовались на практике, однако они "не обеспечивают безопасности".



Уточняется, что министр пообещал занять более агрессивную позицию в отношении незаконных построек арабов в Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии в рамках борьбы с террором.

