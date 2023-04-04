



Глава ШАБАК: в этом году предотвращено более 200 терактов

Выступая с предпасхальным тостом вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, Ронен Бар сказал, что "прошло всего три месяца, а в этом году было предотвращено более 200 значительных терактов, включая около 150 нападений со стрельбой, 20 взрывов, таранов, похищений и других".



Бар говорит, что Израиль переживает "сложное время, как внутри страны, так и за рубежом", возможно, имея в виду весьма спорные дебаты вокруг реорганизации судебной системы.



Нетаниягу же говорит, что "в конце концов мы доберемся до каждого террориста". Он добавил, что "Иран несет ответственность за 95% угроз нашей безопасности".



