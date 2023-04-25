



Глава ШАБАК: У нас сложная ситуация, разногласия внутри и новые угрозы извне

В штаб-квартире ШАБАК прошла церемония Дня памяти.



Глава ШАБАК Ронен Бар сказал на церемонии: "В ШАБАК День Памяти приобретает другое значение — груз ответственности за павших приобретает иное измерение и ложится на нас. Это обязывает нас к бдительности, инициативе, противодействию и совершенствованию".



Ронен Бар отметил сложность сложившейся в стране ситуации: "У нас серьезные внутренние разногласия, развитие новых угроз извне, ощущение сближения арен и преодоления вызовов. Но это также время, когда наши действия держат высокую планку. Команда, которая здесь - женщины и мужчины из разведки, техники, помощи, адвокаты, координаторы, следователи, бойцы и сотрудники службы безопасности, как будто были рождены для этой реальности. И делают они это из чувства долга и любви к стране".



"Всем тем, кто снаружи желает зла нашему дому и даже пытается помочь в этом, и испытывает нас терактами и подстрекательством, я бы не рекомендовал на этом строить планы и не советовал бы бросать вызов нашей команде. Они встретят ее в своих лагерях, в своих домах и на своих серверах", - сказал в заключение глава ШАБАК.

