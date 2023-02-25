



Глава ШАБАК обвинил в нападениях поселенцев на палестинцев еврейских активистов





Глава ШАБАК Ронен Бар обвинил в насилии поселенцев против палестинцев горстку еврейских активистов, известных как “молодежь с холмов”, сообщил новостной сайт Ynet. Бар выступил на закрытой конференции в Иерусалиме в четверг, проинформировав участников об усилиях службы безопасности по борьбе с террором и насилием.



Согласно сообщению Ynet, Бар сказал участникам, что после волн палестинских террористических атак часто происходил всплеск ожесточенных столкновений между поселенцами и палестинцами в ПА. По его мнению, попытки палестинцев причинить вред евреям превосходят число нападений поселенцев, тем не менее, был ряд случаев, когда еврейские экстремисты нападали на палестинцев.



“Сообщество поселенцев в Иудее и Самарии законопослушно”, – сказал Бар. “Однако, есть очень небольшой процент молодежи с вершин холмов, которые вредят всему поселенческому предприятию”.



Около 500 000 израильтян живут в поселениях Иудеи и Самари. Среди них несколько сотен, известных как “молодежь с холмов”, стремящихся заселить каждый уголок библейской земли Израиля.



Их часто обвиняют в преступлениях на почве ненависти против палестинцев или в столкновениях с израильскими войсками при эвакуации аванпостов. Они уже давно рассматриваются как угроза национальной безопасности, находящаяся под юрисдикцией правоохранительных органов самого высокого уровня.