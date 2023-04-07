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Глава Северного командования встретился с командующим UNIFIL | Фото: ЦАХАЛ
07.04.2023 17:08 Алина Груднева

Глава Северного командования встретился с командующим UNIFIL

Командующий Северным командованием генерал-майор Ури Гордин провел встречу с командующим Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) Арольдо Ласаро Саенсом.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, встреча состоялась утром, 7 апреля.

Стороны обсудили последние инциденты в сфере безопасности. В частности, поднимался вопрос о вчерашнем массированном обстреле севера Израиля, который был совершен с территории Ливана.

"Гордин подчеркнул ответственность государства Ливан и его армии за любую террористическую деятельность, происходящую на его территории и морской экономической зоне", - сказано в заявлении.

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