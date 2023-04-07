Глава Северного командования встретился с командующим UNIFIL
Командующий Северным командованием генерал-майор Ури Гордин провел встречу с командующим Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) Арольдо Ласаро Саенсом.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, встреча состоялась утром, 7 апреля.
Стороны обсудили последние инциденты в сфере безопасности. В частности, поднимался вопрос о вчерашнем массированном обстреле севера Израиля, который был совершен с территории Ливана.
"Гордин подчеркнул ответственность государства Ливан и его армии за любую террористическую деятельность, происходящую на его территории и морской экономической зоне", - сказано в заявлении.
מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין ורח"ט תבל, תא"ל אפי דפרין, נפגשו מוקדם יותר היום עם מפקד יוניפי"ל, הגנרל ארולדו לזארו סאנץ.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 7, 2023
בפגישה דנו המפקדים באירועים הביטחוניים האחרונים לאורך הגבול עם לבנון>> pic.twitter.com/AZS2hyOXRw