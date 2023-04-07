



Глава Северного командования встретился с командующим UNIFIL

Командующий Северным командованием генерал-майор Ури Гордин провел встречу с командующим Временными силами ООН в Ливане (UNIFIL) Арольдо Ласаро Саенсом.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, встреча состоялась утром, 7 апреля.



Стороны обсудили последние инциденты в сфере безопасности. В частности, поднимался вопрос о вчерашнем массированном обстреле севера Израиля, который был совершен с территории Ливана.



"Гордин подчеркнул ответственность государства Ливан и его армии за любую террористическую деятельность, происходящую на его территории и морской экономической зоне", - сказано в заявлении.

